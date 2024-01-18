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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kimdir?

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Bilecik adayı Mustafa Yaman oldu. Mustafa Yaman kimdir?

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman kimdir?

Mustafa Yaman 1968 yılında Bayırköy`de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bayırköy İlköğretim Okulu`nda tamamladıktan sonra lise eğitimini Bilecik Teknik Lise ve Endüstiri Meslek Lisesi`nde bitirdi. 2018 yılı Temmuz ayında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin iki yıl süreli Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun oldu.

1988-1990 yılları arasında askerlik görevini yerine getirdikten sonra 1990 Temmuz ayında Tekersan Jant Fabrikası`nda elektrik bakımcısı olarak işe başladı. 2002 yılında Bozüyük`e kurulan sendikaya şube başkan yardımcısı olarak seçildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Yaman, 29/03/2009 da yapılan yerel seçimlerde Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçildi. Son yerel seçimle birlikte üç kez üst üste Bayırköy Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Yaman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde Bilecik Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

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