AK Parti'nin Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Bolu adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Muhammed Emin Demirkol kimdir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü düzenlenecek olan Yerel Seçimler için adayları paylaştı. Bolu Ak Parti Belediye Başkan adayı Mehmed Emin Demirkol oldu. Muhammed Emin Demirkol kimdir?

Muhammed Emin Demirkol, 1984 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Yeniçağa'da Yaşar Çelik İlkokulu’nda, orta öğrenimini Bolu İmam Hatip Lisesi’nde, lise tahsilini de İstanbul Bağlarbaşı Lisesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2009 yılında tıp doktoru unvanını aldı. Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak 2014’te İç Hastalıkları Uzmanı oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından Van İli Bahçesaray İlçe Hastanesinde İç Hastalıkları uzmanı ve Hastane Başhekimi olarak 2 yıl görev yaptı. Bir sonraki görev yeri olan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde 2 yıl süreyle başhekim olarak görev yaptı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik kadroya atandı.

30.11.2017 tarihinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Demirkol, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Demirkol, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti’den Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.