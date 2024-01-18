AK Parti Büyükşehir Adayı Turgut Altınok'tan ilk açıklamalar! Ankara'yı hizmetlerle donatacağız...

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir belediye Başkanı adaylığı resmen açıklanmasının ardından Turgut Altınok'tan ilk açıklama geldi. "Herkesin hizmetkarı olacağız. Vatandaşımızın vereceği karara saygı göstereceğiz" diyen Turgut Altınok, "Ankara çok şey kazanacak" dedi

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısının ardından ilk açıklamasını yaptı. İşte Altınok'un açıklamaları:

- Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, il ittifakımıza, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e BBP Başkanı Mustafa Destici Bey'e teşekkür ediyorum.

- Ankaralıların aday olmamızla ilgili ciddi bir talep oldu. Herkesin hizmetkarı olacağız. Vatandaşımızın vereceği karara saygı göstereceğiz.

- Ankara'yı eserlerle hizmetlerle öreceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız.

- Bu hizmetlerimizi yakında açıklayacağız. İkinci yüzyılda başkentimizi nice hizmetlerle donatacağız. Ankara çok şey kazanacak.

- Verdiğimiz her sözü yapacağız, söz vermediğimiz vaatlerimiz de olacak. 21. Yüzyılın dünya başkenti yapacağımız projelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız..