AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er kimdir?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Malatya adayı Sami Er oldu. Sami Er kimdir?Abone ol
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin adaylarını açıkladı. AKP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er kimdir?
Sami Er, 1963 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim gördü.
Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamladı.
T. C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı ve Emlak Konut GYO’da yönetim kurulu üyeliği yaptı.