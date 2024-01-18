AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan kimdir?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16'sı büyükşehir, 47 ildeki adaylarını açıkladı. AK Parti Kırşehir adayı Osman Arslan oldu. Osman Arslan kimdir?Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kırşehir Belediye Başkanı adayı Osman Arslan oldu. Osman Arslan kimdir?
Kırşehirli olan Arslan, AK Parti'nin önceki dönem Milletvekili Adayı ve uzun yıllar Kırşehir'de doktorluk mesleğini icra etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Kırşehir'den 2. sıradan Milletvekili Adayı olarak belirlenmişti.