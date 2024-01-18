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İran saldırısı sonrası Pakistan'dan yeni açıklama: Tırmandırma niyetimiz yok

İran saldırısı sonrası Pakistan'dan yeni açıklama: Tırmandırma niyetimiz yok

İran'ın saldırısına bu sabaha karşı misillemeyle karşılık veren Pakistan'dan "Durumu tırmandırmaya niyetimiz yok" açıklaması geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beluç, "Pakistan'ın güvenliği ve egemenliği kutsaldır, korumaya hazır ve istekli olduğunu da ifade ettik" dedi.

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İran'ın saldırısına bu sabaha karşı misillemeyle karşılık veren Pakistan'dan "Durumu tırmandırmaya niyetimiz yok" açıklaması geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beluç, "Pakistan'ın güvenliği ve egemenliği kutsaldır, korumaya hazır ve istekli olduğunu da ifade ettik" dedi.

18.01.2024 14:10Güncelleme: 18.01.2024 14:16

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan'ın İran da dahil, tüm ülkelerle barışçıl ilişkiler arzuladığını vurgulayarak "Ancak Pakistan'ın güvenliğinin ve egemenliğinin kutsal olduğunu ve Pakistan'ın kendini korumaya hazır ve istekli olduğunu da ifade ettik" dedi.

Beluç, Pakistan'ın İran içerisinde "teröristlere" karşı hava saldırısı düzenlemesinin ardından Tahran ile yaşanan durumu tırmandırma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Pakistan'ın her zaman diyalog yolunu seçtiğini ve barışın hüküm sürmesini sağlamak için komşularıyla ilişki kurmaya devam edeceğini dile getiren Beluç, Pakistan'ın İran halkını dost ve kardeş olarak gördüğünün altını çizdi.

Beluç, terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak zorluklarla yüzleşmek için diyalog ve işbirliğinin şart olduğuna inandıklarını kaydetti.


Arabuluculuk yapan üçüncü bir taraf olmadığına işaret eden Beluç, Pakistan ile İran'ın çeşitli iletişim kanallarına sahip olduğunu belirtti.

​​​​​​​Beluç, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başbakan Anvarul Hak Kakar'ın ve Uganda'da bulunan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin yaşanan gelişmeler üzerine ziyaretlerini yarıda keserek ülkeye döneceklerini kaydetti.

İRAN'DAN KINAMA

İran Dışişleri Bakanlığından, Pakistan ordusunun İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, Pakistan'ın Sistan-Beluçistan eyaletine düzenlediği saldırının kınandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun da yaralandığını açıklamıştı.


İslamabad yönetimi, 17 Ocak'ta Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı alırken, ziyaret maksadıyla ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan gece saatlerinde İran'ın sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran yönetimi Pakistan'ın füze saldırısında 3'ü kadın, 4'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü açıklamıştı.

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