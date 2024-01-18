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Alanyaspor - Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu

Alanyaspor - Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu

Corendon Alanyaspor’un Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

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Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Alanyaspor, 20 Ocak Cumartesi günü Rizespor’u konuk edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, bu maçın biletlerinin passo.com.tr internet sitesinden satışa çıktığı bildirildi. Bilet fiyatları; Maraton Tribünü 200 TL, Kuzey ve Güney Tribünü 100 TL ve Misafir Tribünü 130 TL olarak belirlendi. Karşılaşma öncesinde Alanyaspor ligde 22 puanla 13. sırada, Rizespor ise 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

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