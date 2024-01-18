Şakalaşıyorlarmış! Korkunç olay sonrası hastane çevresinde yakalandı

Bayrampaşa'da, kız arkadaşı Nazlı E'yi, uzun namlulu silahla ateş ederek yaralayan Eliz K. gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, dün 23.00 sıralarında Eliz K. (25) uzun namlulu silahla ateş ederek kız arkadaşı Nazlı E'yi (24) ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazlı E., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 mermi isabet eden genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Hastane çevresinde yakalandı

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada uzun namlulu silah ele geçirilirken, şüpheli Eliz K. de hastane çevresinde yakalandı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ifadesi alınan şüphelinin, şakalaştıkları sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.