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Tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü! 2 çocuk öksüz kaldı!

Tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü! 2 çocuk öksüz kaldı!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. Çiftin 2 çocuğu vardı.

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Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde Eyüp Turan Karabağ (34) ile eşi Bahar Karabağ (31) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Eyüp Turan Karabağ, tabancayla eşine ateş etti.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı. Bahar Karabağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ilk ifadesinde olayın tabancasını temizlerken kazara meydana geldiğini iddia etti. Katil zanlısı kocanın emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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