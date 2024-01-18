BIST 8.072
DOLAR 30,14
EURO 32,92
ALTIN 1.950,45
HABER /  GÜNCEL

Yalova’da jandarma öğrencilerle buluştu

Yalova’da jandarma öğrencilerle buluştu

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı’nda görev yapan askeri personeller Suzan Tuna İlkokulu’nda derslere girerek “vatan, millet ve bayrak” temalı söyleşi gerçekleştirdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dönem sonu haftası etkinlik programı ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimi Geliştirme Stratejisi (YEGES) çerçevesinde Suzan Tuna İlkokulu’nda etkinlik gerçekleştirildi.

Sınıflara girerek öğrencilere vatan sevgisini aşılayan askerler öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Suzan Tuna İlkokulu Müdürü Adem Aykan, “Bugünkü misafirlerimiz kahraman Türk Ordusunun kahraman neferleri oldular. Öğrencilerimizle vatan, millet, bayrak temalı söyleşi ve paylaşımlarda bulundular. Tüm sınıflarımızda bütün öğrencilerimiz ile etkileşimde bulunan kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hırsızlık için evine girdiği kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!
Hırsızlık için evine girdiği kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı için başvurular başladı
YETEV Bursluluk ve Kabul Sınavı için başvurular başladı
Van'da PKK tarafından kaçırılan kızın annesinin çığlığı
Van'da PKK tarafından kaçırılan kızın annesinin çığlığı
Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aydın'da 10 FETÖ hükümlüsü yakalandı
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı! Tam liste Balıkesir, Osmaniye...
MHP'de 55 ilçe belediye başkan adayı daha açıklandı! Tam liste Balıkesir, Osmaniye...
İsrail, Gazze’nin güneyini vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti!
İsrail, Gazze’nin güneyini vurdu: 16 kişi hayatını kaybetti!
Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı
Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi!
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
Havaların soğumasıyla kış çaylarına ilgi arttı
Karaman'da krater gibi obruk oluştu! 63 metre çapında!
Karaman'da krater gibi obruk oluştu! 63 metre çapında!
Galatasaraylılar Trabzonspor maçını tribünden izleyebilecek
Galatasaraylılar Trabzonspor maçını tribünden izleyebilecek