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Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı

Suriye'de ABD askeri üssüne roketli saldırı

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenledi.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu Himo üssüne gece geç saatlerde İran destekli gruplarca roket saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Amerikalı yetkililerce saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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