Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Jens Stryger Larsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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Trabzonspor'da Jens Stryger Larsen ile yollar ayrıldı. Karadeniz ekibinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Jens Stryger Larsen arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri yer aldı.