Avustralya’da palyaço maskeli hırsız market soydu

Avustralya’nın Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde palyaço maskesi takan silahlı bir şahıs market soydu.

Abone ol

Avustralya’nın Queensland eyaletinin merkezi Brisbane kentinde maskeli soygun yaşandı. Avustralya polisinin bugün paylaştığı görüntülerde, 29 Aralık akşamı palyaço maskesi takan silahlı hırsız, Holland Park banliyösünde bir markete girdi. Yerel saatle 19.30 sıralarında yaşanan olayda, hırsızın silahla çalışanı tehdit ettikten sonra para kasasını aldığı ve marketten koşarak uzaklaştığı görüldü. Queensland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda kimsenin zarar görmediği belirtilirken, zanlı hakkında bilgi sahibi herkesi ifade vermeye çağırdı.