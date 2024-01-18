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ABD'de Ermeni gazeteden Türkler, Erdoğan ve Atatürk için skandal ifadeler

ABD'de Ermeni gazeteden Türkler, Erdoğan ve Atatürk için skandal ifadeler

ABD'de yayın yapan The Armenian Weekly, Atatürk için "acımasız", Cumhurbaşkanı Erdoğan için "ırkçı fırsatçı" iftirasını attı. Yazıda "Türkiye, barışçıl Hıristiyan halkının başına bela oldu" denildi.

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ABD'de yayın yapan The Armenian Weekly, provokatif bir yazı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde Türkiye, Atatürk ve Erdoğan hedef alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre diasporanın sözcüsü gibi hareket eden The Armenian Weekly 'Kişisel çıkarlarınız için pazarlık yapın ve en kötüsüne hazırlanın' başlıklı bir yazı yayınladı.

Stepan Piligyan imzalı yazıda Atatürk ve Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer verildi. Provokatif yazıda şu skandal ifadeler yer aldı;

"Barış için çıktığımız sonsuz yolculukta, bir umut ve kaygı haftası daha yaşandı. İncil'de adı geçen Ararat'ın gölgesinde yaşamak, ama aynı zamanda zalim Türklerin barbarlığına katlanmak zorunda kalmak bizim için hem acı hem de tatlı bir şans oldu. İttihat paşaları döneminden acımasız Kemal'e ve şimdi de ırkçı fırsatçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye, barışçıl Hıristiyan halkının başına bela oldu."

Normalleşme süreci için '2024 yılında Ermenistan kendisini güneydeki, doğudaki ve batıdaki Türk komşularıyla hâlâ bulunması zor bir barış arayışında buluyor' değerlendirmesinde bulunan Ermeni yayın organı 'Aliyev ve Erdoğan, Ermenistan'ın zayıflamasını veya ortadan kaldırılmasını istiyor' dedi.

ABD ve NATO'ya çağrı

ABD ve NATO'ya da çağrıda bulunan The Armenian Weekly 'NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye Azerilere personel ve teknoloji sağlamaktan vazgeçmesi yönünde talimat vermesi gerekir' dedi.

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