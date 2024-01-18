Kulis... Erdoğan, Fatih Erbakan'a "İstanbul ve Ankara adayını hemen açıklama biraz bekle" dedi...

Yeniden Refah parti, AK Parti ile müzakerelerin kesildiğini açıklamıştı. Genel Başkan Yardımcısı ve ismi İstanbul adayı olarak geçen Mehmet Altınöz, "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” dedi. Ancak, Ankara kulislerinde yeni iddialar dolaşmaya başladı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, önceki gün yaptığı açıklamada ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı. YRP'nin İstanbul adayı olarak ismi geçen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de dün yaptığı açıklamada, seçime tek başına gerecekleri iddiasını doğrulamış ve "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor

YRP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını açıklaması beklenirken, Ankara kulisleri yeri bir iddia ile çalkalanmaya başladı. TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözen, canlı yayında, YRP cephesinden gelen son açıklamanın AK Parti kanadında rahatsızlığa neden olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

Erdoğan ipleri tamamen kopartmadı...

- AK Parti’de rahatsızlığa neden oldu. Görüşmeler şu an tıkandı. Ama bana gelen bazı duyumlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine tam olarak ipleri kopartmış değil. Yeniden Refah partisi de keza öyle.

Erdoğan, Fatih Erbakan'a dedi ki...

- Şu an görüşmeler durdu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fatih Erbakan ile yaptığı görüşmede “Biraz daha bekle. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hemen aday açıklama.” dediği ifade ediliyor.

Yeniden Refah beklemeye geçti

- Görüşmeler şu an tıkansa da Yeniden Refah Partisi de bu 3 büyük il için durdurmuş durumda. Müzakereler olumlu sonuçlanmazsa, Yeniden Refah Partisi de adaylarını açıklayabilir.