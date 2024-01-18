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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda ele geçirildi Lira, dolar, avro, dirhem, paund, baht

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonunda ele geçirildi Lira, dolar, avro, dirhem, paund, baht

Terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'nin finans yapılanmasına yönelik 11 ilde düzenlenen, 36 şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde farklı ülkelere ait ve farklı miktarlarda döviz ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek dini istismar eden DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine sağlanan fon ağının tespiti için çalışma yürüttü.

İllegal para transfer yöntemi üzerinden terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet ettikleri ve silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 8 şüphelinin kimlik ve adresleri belirlendi.

Lira, dolar, avro, dirhem, paund, baht...

İstanbul'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Bu adreslerdeki aramalarda 199 bin 420 lira, 16 bin 177 dolar, 10 bin 540 avro, 2 bin 800 Fas dirhemi, 5 bin 377 Mısır paundu, 7 bin Tayland bahtı ile 3 bin Lübnan lirası ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaşımı: "Hiçbirine göz açtırmayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 şüphelinin yakalandığı operasyonu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Yerlikaya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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