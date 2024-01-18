Polisten kaçan kamyonette 7 kilogram 400 gram esrar ele geçirdi!

Adana'da narkotik polisleri kovalama sonucu durduğu kamyonette çuval içinde 7 kilogram 400 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 5 kişi tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığını tespit ettiği bir kamyoneti durdurmak istedi. Kamyonetin sürücüsü Ramazan Ş. narkotik polislerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kamyonet kaçtığı sırada önündeki otomobilin de kaçtığını ekipler fark etti. Kovalama sonucu kamyonet ve otomobil Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda durduruldu.

Durdurulan kamyonetin içerisinde çuvala yerleştirilmiş 5 pakete toplam 7 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü Ramazan Ş. ve diğer otomobilde bulunan Oktay Ö., kardeşler Ali Y., Metin Y. ve Mehmet Y. yakalandı.

Yakalanan otomobildeki kişilerin ise uyuşturucu taşıyan kamyonet ile birlikte hareket ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin yakalanan 5 kişi de adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.