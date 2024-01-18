Arnold Schwarzenegger havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Almanya'nın en yoğun havalimanlarından olan Münih Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Bir dönem California Valisi olarak da görev alan Avusturya ve ABD vatandaşlığı bulunan ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger gözaltına alındı. Bir etkinlik için Almanya'ya giden ve indiği Münih Havalimanı'nda gözaltına alınan 76 yaşındaki oyuncunun yakalanma sebebi ise gündem oldu.

Bir yardım galası için Almanya'ya giden Schwarzenegger, bu etkinlikte açık artırmaya çıkarmayı planladığı lüks saati beyan etmediği gerekçesiyle gümrük memurları tarafından alıkonuldu.

Birkaç saat boyunca havalimanından çıkamayan Schwarzenegger'in İsviçreli saat üreticisi Audemars Piguet tarafından ünlü oyuncu için özel olarak saati beyan etmediği belirtildi. Durumu sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu kendisinin 3 saat boyunca sorgulandığını da söyledi.

Ünlü oyuncu için üretilen ve dünyada eşi benzeri olmayan saat için sorgulanan Schwarzenegger'in sorgusu sırasında net serveti, banka hesaplarındaki paralar ve uzun süredir birlikte olduğu 49 yaşındaki sevgilisi ABD'li fizyoterapist Heather Milligan ile ilgili sorular sorulduğu da kayıtlara geçti.

35 bin euro ceza verdiler

Alman Bild gazetesine konuşan Münih Merkez Gümrük Dairesi Sözcüsü, "Vergi kanununa göre cezai işlem başlattık. Saat ithal olduğu için beyan edilmesi gerekirdi" ifadesini kullandı.

Vergi memurları aktörden saat için 26.000 euro değer biçerek, 5.000 euro para cezası ve 4.000 euro vergi olmak üzere toplam 35.000 euro tahsil etti.

Schwarzenegger faturayı kredi kartıyla ödemeye çalıştığında, görünüşe göre yasa gereği toplam tutarın en az yarısının nakit olarak ödenmesi gerektiği ve bunun için de bir bankaya gitmesi gerektiği kendisine aktarıldı. Ödemeyi yaptıktan sonra ise Schwarzenegger serbest bırakıldı.

Bild'e konuşan Schwarzenegger, "Almanya'nın yaşadığı sorun da bu. Artık ağaçlar için odunu göremiyorlar" dedi. Ünlü oyuncu gümrük memurlarına saati hayır amaçlı satmayı planladığını söylediğini fakat memurların kendisini dikkate almadığını da vurguladı.