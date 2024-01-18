Erdoğan 16’sı büyükşehir 47 adayını açıklıyor! Derem bölgesi başkanları tamamen değişiyor işte il il AK Parti adayları...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 16'sı büyükşehir ile 47 ilin belediye başkan adaylarını açıklıyor. Ankara’da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Antalya'da Hakan Tütüncü isimleri kesinleşti. Depremden etkilenen illerin belediye başkanlarının hiçbirisi aday gösterilmedi. İşte il il belediye başkan adayları...

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7 Ocak’ta 26 adayını açıklayan AK Parti, bugün de 16'sı büyükşehir 47 şehrin belediye başkan adayını Ankara ATO Kongre ve Sergi Merkezindeki programda ilan edecek. 3 saat sürmesi planlanan tanıtım programında müzikler çalınacak, bazı şarkıcılar sahneye çıkıp şarkı söyleyecek.

'Ankara canım başkentim' şarkısı...

AK Parti'nin yeni seçim şarkılarından bazıları ilk kez çalınacak. Programda bazı seçim şarkıları ilk defa çalınacak. Ceyhun Çelikten’in bestelediği “Bir şehir bir millet bu kalplerin ortasında, Ankara canım başkentim, kararlıyız biz çalışmaya her taşında, sokağında” şarkısı bütün salonda yankılanacak.

Deprem bölgesinde değişim!

Cumhur İttifakı’nda en büyük değişim 6 Şubat depreminden etkilenen illerde olacak. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilden yönetimi AK Parti’de olan yedisinde ve kayyımla yönetilen Diyarbakır’da yüzde 50’lik bir değişim söz konusu.

Deprem bölgesinde kimler devam edecek?

7 Ocak’ta Elâzığ adayını ilan eden ve mevcut başkan Şahin Şerifoğulları ile yola devam diyen AK Parti, Şanlıurfa ve Gaziantep’te de mevcut başkanları aday gösterecek. Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Malatya’da yeni isimlerle yarışa girilecek.

Deprem bölgesi adayları kimler?

Kahramanmaraş’ta İl Başkanı Fırat Görgel, Kilis’te eski AK Parti Milletvekili Reşit Polat, Adıyaman’da; Sakarya ve Elâzığ’da Orman Bölge Müdürlüğü yapan Ziya Polat, Malatya’da ise yüksek lisans eğitimini Mimarlık Anabilim Dalı’nda Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlayan Sami Er aday gösterilecek. Diyarbakır’a Yüksek Mimar Mehmet Halis Bilden, CHP’nin elinde bulunan Adana’da, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hatay’da AK Parti İl Başkanı Mehmet Öntürk aday yapılacak. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de ise MHP’nin adayı ile seçime girilecek.

AK Parti, Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Turgut Altınok'u çıkartacak. İsmi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın paylaşımı, Altınok'un adaylığının kesinleştiğini kanıtı gösteriliyor.

İşte Erdoğan'ın bugün açıklayacağı

47 belediye başkan adayı listesi

Büyükşehir adayları...

Adana’da Fatih Mehmet Kocaispir, Ankara’da Turgut Altınok, Antalya’da Hakan Tütüncü, Diyarbakır’da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep’te Fatma Şahin, Hatay’da Mehmet Öntürk, İzmir’de Hamza Dağ, Kahramanmaraş’ta Fırat Görgel, Kayseri’de Memduh Büyükkılıç, Konya’da Uğur İbrahim Altay, Malatya’da Sami Er, Mardin’de Abdullah Erin, Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül, Tekirdağ’da Cüneyt Yüksel, Trabzon’da Ahmet Metin Genç, Van’da Abdulahat Arvas’ın adlarının açıklanması bekleniyor.

31 ildeki adaylar

Adıyaman’da Ziya Polat, Afyonkarahisar’da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı’da Mehmet Salih Aydın, Aksaray’da Evren Dinçer, Amasya’da Mehmet Uyanık, Ardahan’da Yunus Baydar, Batman’da Adil Sebati Ceylan, Bayburt’ta Mete Memiş, Bilecik’te Mustafa Yaman, Bolu’da Muhammed Emin Demirkol, Burdur’da Mehmet Şimşek, Çorum’da Halil İbrahim Aşgın, Gümüşhane’de Ercan Çimen, Hakkari’de İsmet Ölmez, Iğdır’da Ülkü Öcal, Karabük’te Özkan Çetinkaya, Karaman’da Mevlüt Akgün, Kırıkkale’de Mehmet Saygılı, Kırşehir’de Osman Arslan, Kilis’te Reşit Polat, Kütahya’da Kamil Saraçoğlu, Muş’ta Feyat Asya, Nevşehir’de Mehmet Savran, Niğde’de Emrah Özdemir, Siirt’te Ekrem Olğaç, Sivas’ta Hilmi Bilgin, Şırnak’ta Mehmet Yarka, Tunceli’de Erkan Eroğlu, Uşak’ta Mehmet Çakın, Yozgat’ta Celal Köse, Zonguldak’ta Ömer Salim Alan.