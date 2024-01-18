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Damacana suya yüzde 100 zam! Vatandaş isyanda geri çekin

Damacana suya yüzde 100 zam! Vatandaş isyanda geri çekin

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın cebini bükmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönem 19 litrelik damacana suyun ortalama fiyatı 45 lirayken 2024 Ocak ayında 90 TL'ye yükseldi. Böylelikle, son bir yılda damacana suya tam yüzde 100 zam yapıldı.

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Artan enflasyon ve hayat pahalılığı her geçen gün kendini belli ederken, akaryakıt fiyatlarındaki artış, hammadde maliyetlerindeki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle damacana su fiyatlarına zam geldi. İçecek Üreticileri Derneği (İÇDAŞ) verilerine göre, geçtiğimiz yıl aynı dönem 19 litrelik damacana suyun ortalama fiyatı 45 lirayken 2024 Ocak ayında 90 TL'ye yükseldi. Böylelikle, son bir yılda damacana suya tam yüzde 100 zam yapıldı.

Tüketici dernekleri, damacana su zamlarını protesto etti.

Türkiye Tüketici Konfederasyonu (TÜKODER) Başkanı Bülent Deniz, "Damacana su fiyatları son bir yılda yüzde 100'e yakın arttı. Bu zamlar tüketicileri zor durumda bırakıyor. Tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için zamların geri çekilmesi gerekiyor" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "Damacana su fiyatlarındaki artış, fahiş fiyat uygulamasıdır. Bu artışların geri çekilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

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