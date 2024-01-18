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ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin füze rampalarını vurdu

ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin füze rampalarını vurdu

ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husiler tarafından kullanıldığı iddia edilen füze rampalarına karşı yeni saldırılar düzenledi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), son günlerde Kızıldeniz'deki eylemleriyle gündemden düşmeyen gruba karşı saldırı yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya ve ABD ve ortak deniz trafiğine yönelik saldırıları önlemeye yönelik devam eden çok uluslu çabalar bağlamında 17 Ocak saat 18.00 (EST) sularında, CENTCOM güçleri Yemen'de İran yanlısı Husilerin kontrolündeki bölgelerde ateşlenmeye hazır olan 14 füze rampasını vurdu." ifadesi kullanıldı.

Vurulan füzelerin bölgedeki ticaret gemileri ve ABD Donanmasına ait gemiler için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, füzelerin herhangi bir zamanda ateşlenebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, saldırıların, Husilerin Kızıldeniz, Bab'ül Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki uluslararası ve ticari nakliyeye yönelik "pervasız saldırılarını sürdürme yeteneklerini" zayıflatacağı aktarıldı.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "İran destekli Husi teröristlerinin eylemleri, uluslararası denizcileri tehlikeye atmaya ve Güney Kızıldeniz ve bitişik su yollarındaki ticari nakliye yollarını bozmaya devam ediyor." dedi.

Kurilla, "Masum denizcilerin hayatlarını korumak için gerekeni yapmaya devam edeceğiz ve halkımızı her zaman koruyacağız." ifadesini kullandı.

ABD saldırıları, Husilerin, Aden Körfezi'ndeki Amerikan gemisi "Ginco Picardie"yi "bir dizi uygun deniz füzesiyle doğrudan vurarak" hedef aldığını duyurmasının ardından geldi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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