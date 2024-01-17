AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları kesinleşti! İşte yarın açıklanacak diğer adaylar ve illeri...

Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Ankara'da Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları başta olmak üzere partisinin adaylarını açıklayacak. Adaylığı kesinleşen isimler telefonla aranarak Ankara'ya davet edildi. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ'ın adaylıkları kesinleşti. Konya başta olmak üzere AK Parti'nin yönetimindeki büyükşehirlerde de mevcut başkanların çok büyük bir bölümü görevlerine devam edecek.

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Geçen Pazar günü yapmayı planladığı aday tanıtım toplantısını 9 şehit haberinin ardından erteleyen AK Parti, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 17’si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını yarın saat 14.00’da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde açıklayacak. Aday gösterilecek isimler bugün saat 16:00 itibariyle aranarak Ankara'ya davet edilmeye başlandı.

Ankara ve İzmir adayları kesin gibi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’da kamuoyu anketlerinde önde çıkan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u aday göstereceği kesinleşti. “CHP’nin kalesi” olarak nitelendirilen İzmir’de ise uzun süredir adı bu il için geçen, eski İzmir Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın adaylığının açıklanması bekleniyor.

Büyükşehir adaylarını Erdoğan arayacak

AK Parti’de olan mevcut büyükşehir belediye başkanlarının büyük bölümünün de yeniden aday gösterileceği dile getiriliyor. Erdoğan’ın akşam saatlerinde büyükşehir belediye başkanlarını arayacağı konuşulurken, partinin diğer üst düzey isimlerin ise il belediye başkan adaylarını aramaya başladı.

Adana'da Fatih Kocaispirli'ye telefon

AK Parti'nin belediye başkan adayları heyecanla 0312 kodlu telefondan gelecek aramayı beklerken, bazı isimlerin telefonları çalmaya başladı. AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Kocaispirli beklediği telefonu aldığı ve Ankara'ya gitmek için hazırlıklara başladığı ifade ediliyor.

Depremin vurduğu şehirler değişiyor

Depremin vurduğu Malatya'da başkan değişiyor. Selahattin Gürkan aday gösterilmezken, AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er oldu. Deprem sonrası tavırlarıyla büyük tepki toplayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç yeniden aday gösterilmeyecek. Ziya Polat, Adıyaman Belediye Başkan Adayı oluyor. Kahramanmaraş'ta da Hayrettin Güngör'ün yerine Fırat Görgel Büyükşehir adayı oluyor.

Konya, Gaziantep ve Şanlıurfa devam...

AK Parti'nin Konya'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç'ı, Gaziantep'te Fatma Şahin'i aday gösterilmesi kesinleşti.

İşte diğer belediye başkan adayları...

AK Parti Trabzon belediye Başkanı'nı değiştiriyor. Murat Soroğlu'nun yerine Ahmet Metin Genç aday olarak gösteriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Hakan Tütüncü

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halis Bilden

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Abdullah Erin

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Savaş

Kırıkkale Belediye Başkan Adayı: Mehmet Saygılı

Nevşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Savran

Şırnak Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yarka

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı: Ercan Çimen

Aksaray Belediye Başkan Adayı: Evren Dinçer

Karaman Belediye Başkan Adayı: Mevlüt Akgün

Niğde Belediye Başkan Adayı: Emrah Özdemir

Kırşehir Belediye Başkan Adayı: Dr. Osman Arslan