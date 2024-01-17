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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

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