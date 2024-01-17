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Gıda Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gıda Komitesi, Bakan Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Şimşek'in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Gıda Komitesinin daha önce aldığı kararlarda gelinen aşama ve çalışmalar değerlendirildi. Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, 2023 yılı tarımsal üretimi ve 2024 beklentileri görüşüldü.

Toplantıda, 2023'te kırmızı ve beyaz et ile sebze ve meyve fiyatlarında gerçekleşen artışların sebepleri tartışılırken, tüketicilerin fiyat artışlarından asgari seviyede etkilenmelerine yönelik tedbirler ve bunların sonuçları değerlendirildi.

Gıda arz güvenliğini tehdit eden husus bulunmuyor

Toplantıda, Türkiye'nin hayvansal ve bitkisel ürünlerde tüketim talebini karşılayacak üretim ve stok seviyelerine sahip olduğu, gıda arz güvenliğini tehdit eden herhangi bir hususun bulunmadığına dikkat çekildi.

Gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik hayata geçirilecek eylemlerin de istişare edildiği toplantıda, bu kapsamda bir teknik çalışma grubu oluşturuldu.

Toplantıda, ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda sektöründe istikrarlı bir arz ve fiyat oluşumunun sağlanmasını teminen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Toplantıda, tarımsal üreticiler ile tüketicilerin korunması ve 2024'te gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla tüm araçların etkin bir şekilde kullanılması, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında yapısal önlemlerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Piyasa mekanizmalarının sağlıklı işlemesine mani olan, haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği de toplantıda vurgulanan hususlar arasında yer aldı.

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