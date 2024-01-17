Yeniden Refah Ankara ve İstanbul kararını verdi! 'Damat' Mehmet Altınöz doğruladı

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında İstanbul, Ankara ve İzmir için yapılan ittifak görüşmeleri kesildi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” dedi. YRP Ankara ve İstanbul adaylarını ay sonuna kadar açıklayacak. İşte İstanbul ve Ankara adayları...

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AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında "İstanbul'da AK Parti'nin adaylarının desteklenmesi" için yapılan müzakereler kesildi. Son dakika kulis bilgisine göre, AK Parti’den gelen teklifleri yetersiz bulan Yeniden Refah Partisi, AK Parti’nin ittifak teklifini reddetti. Parti yönetimi, seçimler için öncelikli planı olarak seçimlere kendi adayları ile girmeye karar verdi. Mehmet Altınöz iddiaları doğruladı.

Büyükşehir'e karşılık Meclis üyeliği

AK Parti’nin, seçimlerde özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da Yeniden Refah Partisi’nin desteği karşısında kazanılan büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği teklif ettiği öğrenildi. Ancak YRP Genel Merkezi’nin, bu teklife parti tabanından tepki geleceğini belirterek kabul etmediği ifade edildi.

İstanbul için 'damat' ağır basıyor

İstanbul adaylığı için ise Milli Görüş’ün merhum lideri Necmeddin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün adı öne çıkıyor. Öte yandan bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın da ismi İstanbul adaylığı için kulislerde anılıyor.

Ankara için iki aday var

Odatv'nin haberine göre, YRP’nin Ankara adaylığı için ise devam eden istişarelerde iki isim önde gidiyor. Adı İstanbul adaylığı için geçen Suat Kılıç, Ankara için de düşünülüyor. Öte yandan sürpriz bir isim de Ankara’da anılıyor. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’in de adı Ankara için anılıyor.

Adaylar ne zaman açıklanacak?

Seçim hazırlıklarına hız kazandıran Yeniden Refah Partisi, gerekli istişarelerin ardından Ocak ayı sonunda başkan adaylarını açıklamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra özellikle İstanbul’da çalışmaların sürdüğünü belirten parti yetkilileri, seçim ofislerinin ve otobüslerinin tutulduğunu ifade etti.