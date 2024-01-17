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Malatya'da telefon kablolarını çalan şüpheli tutuklandı!

Malatya'da telefon kablolarını çalan şüpheli tutuklandı!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde telefon kablolarını çalarken yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, ilçeye bağlı Büyükköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında arazide şüphelilerin olduğunu fark etti.

Jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde 2 şüphelinin 200 metre telefon hattı kablosunu keserek araca yüklediklerini tespit etti.

Suçüstü yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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