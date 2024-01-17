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Yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandıran şahısları ayak izleri ele verdi

Yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandıran şahısları ayak izleri ele verdi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde ağlarına düşürdükleri yaşlı çiftçi, yaklaşık 1,5 milyon dolandıran şahıs ve iki işbirlikçisi, JASAT ekipleri tarafından 12 saat süren ayak izi takibinin ardından ormanlık alanda yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağıkayı köyünde ikamet eden H.K. isimli yaşlı vatandaşın evine gelen ve kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahıs, terör örgütü mensuplarının evine yaptıkları operasyonda kimlik bilgilerinin çıktığını söyledi. Evlerinde bulunan altınları incelemek üzere almaları gerektiğini belirten dolandırıcı, H.Ç.'nin evinde bulunan yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki 5 gram altın, 9 adet bilezik, 10 adet tam altın, 15 adet çeyrek altın ve 10 adet Cumhuriyet altınını aldı.

Daha sonra kayıplara karışan şahsın kendilerini dolandırdığını anlayan H.Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri çalışma başlatı. Ekipler tarafından şahsın ticari taksi ile köye geldiği tespit edildi.

Araştırmalarını derinleştiren JASAT dedektifleri, şahsın ticari taksi ile iletişime geçtiği telefon numarasından, PTS, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde evdeki altınları alan şahsın Adana'da ikamet eden H.Ç.'nin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda A.K. ve ve. P.Ç. isimli şahısların araçla H.Ç.'yi almak için Tosya'ya geldiği belirlendi.

Ekipler tarafından şüpheli şahısların 12 saat boyunca ayak izleri takip edildi. 17 kilometre boyunca iz süren ekipler, şahısları Aşağıkayı köyü mevkiindeki ormanlık alanda yakaladı.

Olayla ilgili şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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