Annesini bıçaklayarak öldürmüştü! Antalya'daki vahşette yeni gelişme

Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekesiyle koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek tahliye edildi.

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Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ve az miktarda alkol tükettiğini ifade ederek, "Kimseyle kavgam dahi olmadı. Mütalaaya katılıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Yunus Emre T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti.

Heyet, sanığı, hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar vererek tahliye etti.