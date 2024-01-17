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Su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Hatay’da etkili olan sağanak yağışla birlikte su altında kalan tarım arazileri dron ile havadan görüntülendi.

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Hatay’da geçtiğimiz günlerde başlayan yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken, Hatay’ın bereketli topraklarını bünyesinde barındıran Amik Ovası da yağışlı havayla birlikte sular altında kaldı. Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi’nde de Asi Nehri’nin taşmasıyla binlerce dönüm arazi su altında kaldı. Bölgede su altında kalan tarım arazileri dron ile havadan görüntülendi. Bölgede yağışın etkisini devam ettirmesiyle su altında kalan arazilerin arttığı görüldü.

“Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı”
Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, son 10 yıldır bu kadar etkili bir yağış görmediğini belirterek, “Özellikle son 1 haftadır yağışların böyle olması tahmini 10 bin dönüm araziyi su altında bıraktı. Buğdaylarımız zarar gördü. Zararı minimuma indirmek için ekipler, gece gündüz çalışıyor. Asi Nehri taştı ve durum gördüğünüz gibi” dedi.

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