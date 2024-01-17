Savcı Sayan, 'Alper Gezeravcı’nın bebekliği bizimle geçti' dedi! İşte kanıtı...

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Uzaya gidecek olan milli gururumuz kardeşimiz Alper Gezeravcı’nın bebekliği bizimle geçti" diyerek Gezeravcı ile yıllar önce çekildiği fotoğrafı paylaştı. Ağrılı Sayan ile Mersinli Gezeravcı'nın yollarının nasıl kesiştiği merak konusu oldu.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de ilk kez bir Türk astronot uzaya fırlatılacak.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan, Alper Gezeravcı ile ilgili gelen paylaşım dikkat çekti. Meğer aslen Mersinli olan Alper Gezeravcı'nın babası Ali Gezeravcı, Savcı Sayan'ın eski öğretmeniymiş.

Paylaşımında, "Uzaya gidecek olan milli gururumuz kardeşimiz Alper Gezeravcı’nın bebekliği bizimle geçti" diyen Sayan, kendisinin öğrenci olduğu yıllarda Alper Gezeravcı ile birlikte çekildiği fotoğrafı ve eski öğretmeni Ali Gezeravcı ile olan yazışmasına da paylaşımında yer verdi.

Sayan paylaşımında tam olarak, "Uzaya gidecek olan milli gururumuz kardeşimiz Alper Gezeravcı’nın bebekliği bizimle geçti. Babası Alibaba Gezeravcı öğretmenimizdi hepimizin babası gibiydi. Bizi çok seviyordu, Biz de o sevgiyi Alper’e gösteriyorduk 2021 yılında arşivimde bulduğum fotoğrafı öğretmenime göndermiştim. Duygulanıp bana mesaj atmıştı… Nereden nereye.. Allah yardımcıları olsun.. AĞRI/TUTAK YATILI BÖLGE OKULU.." ifadelerini kullandı.