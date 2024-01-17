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Suriye'de saldırı hazırlığındaki YPG'ye darbe! MSB duyurdu

Suriye'de saldırı hazırlığındaki YPG'ye darbe! MSB duyurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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