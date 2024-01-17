Babasını öldüren, annesini de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Ankara'da tedavi olmasını isteyen babasını Kurban Bayramı’nın ilk günü bıçaklayarak öldüren ve annesini yaralayan uyuşturucu bağımlısı sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Ankara’nın Keçiören ilçesinde tedavi olmasını isteyen babası Mehmet Zeren'i (50) bıçaklayarak öldürüp, annesi Yıldız Zeren’i (45) de yaralayan uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren’in (24) yargılanmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya sanık Numan Yasin Zeren ile annesi Yıldız Zeren katıldı. Mahkeme başkanı, yazılan müzekkerelere cevap verildiğini söyleyerek, sanık Zeren’e söz verdi.

Numan Yasin Zeren, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, “Hastanede psikiyatrik tedavi gördüm. Hakkımda rapor aldırılmasını istiyorum. Mahkeme heyetinden tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme başkanı, mevcut delil durumu ve suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan sanık hakkında adli kontrol kararının yetersiz kalacağı kanaatiyle tahliye talebinin reddedilmesine karar verdi. Duruşma 16 Nisan’a ertelendi.



Numan Yasin Zeren, 29 Haziran'da meydana gelen olayda uyuşturucu tedavisi görmesini isteyen babası Mehmet Zeren ile tartışmıştı. Çıkan kavgada Zeren, babasını 3 yerinden bıçakladıktan sonra durumu komşularına haber vermek isteyen annesi Yıldız Zeren'i de bıçaklamıştı. Mehmet Zeren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Yıldız Zeren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Numan Yasin Zeren, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.