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Kira fiyatlarını kim yükseltiyor? Kırşehirli emlakçı açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kira fiyatlarını kim yükseltiyor? Kırşehirli emlakçı açıkladı

Kırşehir'de emlakçılık yapan Nuri Koç, konut ve iş yeri kira bedellerini emlak danışmanlığı yetki belgesi olmayan "fason" olarak tabir edilen emlakçıların ev sahipleriyle anlaşarak yükselttiğini söyledi.

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Konut kiralarında emlakçı, kiracı ve ev sahiplerinin sorun yaşadığını aktaran emlakçı Nuri Koç, "Ev sahipleri ve kiracı arasındaki tartışmalarda emlakçılar büyük sorunlar yaşıyor. Yetki belgesi olmayan fason olarak tabir ettiğimiz emlakçılar, ev sahipleriyle birlikte olup kira fiyatlarının da yükselmesini sağlıyor. Emlakçılar üzerinde denetimler arttırılmalı, yetki belgesi olmayan ve bizlerin fason olarak gördüğü emlakçılara müdahale edilmeli. Fason emlakçılar ev sahipleriyle anlaşıp yüksek kira bedelleriyle vatandaşı da mağdur ediyor. Fason emlakçılar ucuz komisyon amacıyla vatandaşı da mağdur ediyor. Geçen yıl bin-bin 500 lira değerinde verdiğimiz dairelere 7-8 bin, 3-4 bin lira değerinde verdiğimiz dairelere ise 10-15 bin gibi rakamlar istiyorlar. Fason emlakçılara yetkili birimler müdahale etmeli" diye konuştu.

Mustafa Yıldız adlı vatandaş ise, insanların ev kiralarının yüksekliği karşısında gelir durumuna göre uygun ev aradıklarını belirtti.

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