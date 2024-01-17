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AK Parti'den deprem bölgesi için 'mühendis' şartı

AK Parti'den deprem bölgesi için 'mühendis' şartı

AK Parti, yerel seçimde belediye ve il genel meclisi üyeliği için aday kriterlerini belirledi. Deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde inşaat, çevre ve jeoloji mühendislerinin adaylar arasında gösterilmesine dikkat edilecek. Öte yandan üyeler arasında ise kadınlar ile 18-30 yaş arası gençlerin olmasına da özen gösterilecek.

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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için partiler çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti'de seçim hazırlığı kapsamında belediye ve il genel meclisi üyeliği için devam eden aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'ta sona erecek.

Bu süreçte bir yandan başvuruları kabul eden AK Parti, bir yandan da meclis üyelikleri için adayların belirlenmesi sürecinde uygulanacak kriterleri çalıştı.

Belirlenen kriterlerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldı.

Buna göre parti, meclis üyeliklerinde bazı mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına özen gösterecek. Adaylar arasında hukukçu, mühendis, mimar, şehir plancısı, muhasebeci, mali müşavir ve şehrin demografik yapısına uygun kişilerin yer almasına dikkat edilecek.

Özellikle deprem bölgesi ve deprem riski olan yerlerde ise adaylar arasında mutlaka inşaat, çevre ve jeoloji mühendisi bulunacak.

Üyeler arasında kadınlar ile 18-30 yaş gençlerin olmasına da özen gösterilecek.

Meclis üyelikleri için başvuru süresinin bitmesinin ardından her büyükşehir, il ve ilçede üye belirleme komisyonları oluşturulacak.

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