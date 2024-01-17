BIST 8.019
DOLAR 30,13
EURO 32,81
ALTIN 1.960,46
HABER /  GÜNCEL

Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar

Apartman deposundan 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çaldılar

Bolu’da bir binanın deposundan yaklaşık 35 bin liralık ışıklandırma malzemesi çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Sağlık Mahallesi’nde bulunan bir binanın deposuna iki arkadaş Ö.F.E. ve K.T. girdi. Depo içerisinde bulunan ışıklandırma malzemelerini gören iki şahıs, malzemeleri kimsenin olmadığı bir saatte dışarıya çıkararak çaldı. Depodan malzemelerin çalındığını fark eden depo sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depoya giren hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahıslar kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö. F. E. ve K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yoğun bakımlarda "mevsimsel" etkiyle doluluk yaşanıyor!
Yoğun bakımlarda "mevsimsel" etkiyle doluluk yaşanıyor!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Marmara Depremi'nden kalan 184 riskli bina yıkıldı
Marmara Depremi'nden kalan 184 riskli bina yıkıldı
Galatasaray E-Spor Şubesi'ne yeni sponsor
Galatasaray E-Spor Şubesi'ne yeni sponsor
Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum
Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum
Diyarbakır Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Diyarbakır Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
Rahşan Ecevit vefatının 4'üncü yılında mezarı başında anıldı
Rahşan Ecevit vefatının 4'üncü yılında mezarı başında anıldı
Bağkur'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
Bağkur'luların prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi! Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama
Deniz Feneri Derneğinden 20 bin çocuğa kışlık kıyafet
Deniz Feneri Derneğinden 20 bin çocuğa kışlık kıyafet
Staj ve çıraklık mağdurları harekete geçti! Ankara’da toplanacaklar
Staj ve çıraklık mağdurları harekete geçti! Ankara’da toplanacaklar
3 ilde kar nedeniyle 104 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı!
3 ilde kar nedeniyle 104 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı!
Yaklaşık 1 asırdır aynı yöntemle hurma pekmezi yapıyorlar
Yaklaşık 1 asırdır aynı yöntemle hurma pekmezi yapıyorlar