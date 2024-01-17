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3 ilde kar nedeniyle 104 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı!

3 ilde kar nedeniyle 104 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı!

Bingöl, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 104 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 10, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 5, Karlıova'da 27, Kiğı'da 25, Yayladere 9 ve Yedisu'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Batman

Batman'da kar nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Sason ilçesinde 1 köy ve 10 mezra olmak üzere toplam 11 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun karın etkili olduğu Uludere ilçesinde 5 gündür kapalı olan Tanin Geçidi de kara yolları ekiplerince açıldı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu Tanin Geçidi'nde kar küreme ve kepçelerle kar temizleme çalışması yürütülüyor.

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