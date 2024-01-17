Ameliyatta kesilmekten kurtulan bacağından 6 kilo tümör çıkarıldı

Bacağında devasa boyutta tümör oluşan 33 yaşındaki kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Ortopedi Kliniğinde gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla şifa bulurken, ameliyatta kesilmekten kurtulan bacağından 6 buçuk kilogram tümör çıkarıldı.

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SEAH Ortopedi Kliniğine sağ bacak ön yüzünde yaklaşık 10 yıldır var olan kitlenin bir yıl içinde hızla büyümesi üzerine başvuran F.D. isimli hastaya yağ dokusu kaynaklı yumuşak doku tümörü tanısı konuldu. Ameliyat kararı alınan hasta, Ortopedi doktorlarından Doç. Dr. Fevzi Sağlam, Dr. Öğretim Üyesi Kutay Yılmaz ve araştırma görevlisi Dr. Alp Giray Ugur’dan oluşan ekip tarafından ameliyat edildi. 33 yaşındaki kadın hastanın ameliyatıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Fevzi Sağlam, “Hastamız kliniğimize sağ bacak ön yüzünde neredeyse bacağının tamamını tutan, ağrı ve şişlik yapan kitle ile başvurdu. Hastamız şişlik şikayetinin başlangıcının yaklaşık 10 yıl öncesine dayandığını ama kitlede hızla büyüme şikayetlerinin son bir yıldır arttığını belirtti. Sakarya dışında farklı hastanelere başvuran hastamız gittiği hastanelerde gerekli tedaviyi olamaması sebebiyle bize yönlendirilmiş” dedi.

“Bacağın kesilmemesi için elimizden geleni yaptık”

Gerekli fizik muayene ve görüntülemeler yapıldıktan sonra tümörün, yağ kaynaklı kötü huylu (malign) tümör olduğunu belirlediklerini anlatan Doç. Dr. Fevzi Sağlam, “Kitlenin çok büyük boyutlara ulaşması sebebiyle cerrahisini iyi planlayarak hastanın bacağının kesilmemesi için elimizden geleni yaptık. Kitle sağ bacak ön yüzündeki tüm kasları içine almış, femur dediğimiz uyluk kemiğini ve bacağı besleyen ana damarları de neredeyse tamamen sarmıştı. Başarılı bir ameliyat sonucunda hastamızdan 40x35x35 cm ebatlarında ve 6 buçuk kilogram ağırlığında yumuşak doku kitlesini, kitleyi hiç açmadan temiz sınırlarla çıkardık. Operasyon sonrasında servisimizde yakın takip ettiğimiz hastamızı ameliyattan 7 gün sonra genel durumunun iyi olması ve sağlığına kavuşması sebebiyle taburcu ettik” diye konuştu.

“Kemik ve yumuşak doku kanseri ameliyatı yapan hekimler yok denecek kadar az”

Sakarya’da ve bölgedeki kamu hastanelerinde kemik ve yumuşak doku kanseri ameliyatı yapan hekimlerin yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Dr. Sağlam, özel hastanelerde ise bu ameliyatlar için çok yüksek ücretler istenmesi nedeniyle hastaların çoğunun bu ücreti ödeyemediğini dile getirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin kemik ve yumuşak doku tümörleri cerrahisinin yapıldığı Türkiye’deki nadir merkezlerden biri olduğunu kaydeden Dr. Sağlam, “Çevre illerin yanında İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden de kliniğimize gelenler oluyor. Bunun yanında yönlendirilen hastalarla her geçen gün hasta sayımız artıyor. SEAH olarak kanser hastalarımıza her türlü tıbbi desteği vererek sağlıklarına kavuşmalarına aracılık etmekten çok mutluyuz” şeklinde konuştu.