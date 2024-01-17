BIST 8.019
DOLAR 30,13
EURO 32,81
ALTIN 1.960,46
HABER /  GÜNCEL

Bir işçinin öldüğü 3 işçinin de yaralandığı yangın elektrikli sobadan çıkmış

Bir işçinin öldüğü 3 işçinin de yaralandığı yangın elektrikli sobadan çıkmış

İzmir’in Çiğli ilçesinde kozmetik deposu olarak kullanılan iş yerinde 1 işçinin öldüğü 3 işçinin de yaralandığı yangının, işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan çıktığı öğrenildi. Yaralılardan birisinin ölen kişinin kardeşi olduğu belirtildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde sabah saatlerinde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında Kadir Zor adlı işçinin hayatını kaybettiği, Mustafa Zor, Abdullah Genç ve Yelit Özçelik isimli işçilerin ise ağır yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Kadir Zor ile ağır yaralı olan Mustafa Zor’un abi kardeş olduğu öğrenilirken itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü, hayatını kaybeden Kadir Zor’un cenazesinin ise incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den okullarda yeni düzenleme!
MEB'den okullarda yeni düzenleme!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
MHP'li Ataman'dan DEM Parti'ye: Bebek katili PKK cellatlarının sözcülüğünü yapan alçaklar
MHP'li Ataman'dan DEM Parti'ye: Bebek katili PKK cellatlarının sözcülüğünü yapan alçaklar
Araç sahipleri dikkat! Bu kez LPG'ye zam geliyor! 17 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Bu kez LPG'ye zam geliyor! 17 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı
Pazara giden konfeksiyon yüklü minibüs dereye yuvarlandı
CHP'de '1 Nisan Operasyonu' tartışması! İlk toplantı Ankara'da yapıldı, Kılıçdaroğlu da katıldı
CHP'de '1 Nisan Operasyonu' tartışması! İlk toplantı Ankara'da yapıldı, Kılıçdaroğlu da katıldı
Tuvalette uzun süre oturmak hemoroidi tetikliyor
Tuvalette uzun süre oturmak hemoroidi tetikliyor
İlkokul ve lisede takdir teşekkür alanlara 10.200 lira karne parası veriliyor!
İlkokul ve lisede takdir teşekkür alanlara 10.200 lira karne parası veriliyor!
Öldürdüğü ev arkadaşının başını buzdolabına koydu, eczacı kalfasını da katletti! O caninin davasında yeni gelişme
Öldürdüğü ev arkadaşının başını buzdolabına koydu, eczacı kalfasını da katletti! O caninin davasında yeni gelişme
Hırvatistan'dan depremden etkilenen okullar için 2,5 milyon avro katkı!
Hırvatistan'dan depremden etkilenen okullar için 2,5 milyon avro katkı!
Hamas Almanya'yı uyardı: İsrail'e tank mühimmatı gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor!
Hamas Almanya'yı uyardı: İsrail'e tank mühimmatı gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor!
Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu
Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu