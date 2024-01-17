BIST 8.025
DOLAR 30,13
EURO 32,80
ALTIN 1.961,29
HABER /  DÜNYA

Hamas Almanya'yı uyardı: İsrail'e tank mühimmatı gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor!

Hamas Almanya'yı uyardı: İsrail'e tank mühimmatı gönderme planı savaşa ortak olma anlamına geliyor!

Hamas Hareketi, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planını, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırım savaşına ortak olma" şeklinde değerlendirdiğini açıkladı.

Abone ol

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın söz konusu planının, "Nazi Siyonist (İsrail) hükümetin işlediği savaş suçlarının tüm siyasi ve ahlaki sorumluluğunu taşıdığı" ifade edildi.

Açıklamada, bunun Almanya'yı Filistin halkına karşı savaşta doğrudan bir ortak haline getireceği kaydedildi.

Almanya'nın bu planının en sert şekilde kınandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öyle görünüyor ki Almanya, insanlığa karşı işlediği günahlarla dolu tarihini yeniden üretiyor ve yakın geçmişten alınan tüm dersler bunlara engel olmuş değil. Halkımızın, kendisine yönelik saldırıya katılan ve tüm tabuları çiğneyen bu cani düşmana koruma sağlayan hiç kimseyi unutmayacağını ve affetmeyeceğini beyan ediyoruz."

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Alman hükümetinin, İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin verilmesi konusuna prensipte olumlu baktığı ileri sürülmüştü.

Haberde İsrail hükümetinin geçen yılın kasım ayında Almanya'dan yaklaşık 10 bin adet 120 milimetrelik tank mühimmatı talep ettiği, bu talebin Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından büyük bir gizlilik içinde görüşüldüğü belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu
Şehir hastanesi satılıyor! Körfezli Arap yatırımcıyla görüşülüyor en yetkili isim konuştu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Fırından sadaka kutusunu göz açıp kapayana kadar çaldı götürdü
Fırından sadaka kutusunu göz açıp kapayana kadar çaldı götürdü
Balkanlar üzerinden geliyor! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat, hava donduracak
Balkanlar üzerinden geliyor! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat, hava donduracak
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Motokuryeler artık "U-Net" numaralı reflektif yelek giyecek!
Motokuryeler artık "U-Net" numaralı reflektif yelek giyecek!
Açık kalp ameliyatı yerine 30 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu
Açık kalp ameliyatı yerine 30 dakikalık operasyonla sağlığına kavuştu
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivasspor’dan kombinelere yüzde 50 indirim yapıldı
Sivasspor’dan kombinelere yüzde 50 indirim yapıldı
Limak Şirketler Grubu, bu yıl 2 halka arz planlıyor
Limak Şirketler Grubu, bu yıl 2 halka arz planlıyor
Ardahan'da leylekler Sibirya soğuklarına rağmen göç etmedi
Ardahan'da leylekler Sibirya soğuklarına rağmen göç etmedi