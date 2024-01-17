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Sivasspor’dan kombinelere yüzde 50 indirim yapıldı

Sivasspor’dan kombinelere yüzde 50 indirim yapıldı

Sivasspor’da yönetim kurulunun aldığı kararla kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı. İndirimli kombineler bugün itibariyle satışa sunuldu.

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Sivasspor yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda kombine ücretlerinde indirime gidildi. Sezon başında belirlenen fiyat üzerinden kombinelerde yüzde 50 indirim yapıldı.



Yeni kombine fiyatları şu şekilde;
VIP ALT A-B-F-G: 1.310 TL
MARATON ALT C-D-E: 872,50 TL
MARATON ÜST C-D-E: 872,50 TL
MARATON ALT A-B-F-G: 655 TL
MARATON ÜST A-B-F-G: 655 TL
GÜNEY ALT: 437,50 TL
GÜNEY ÜST: 437,50 TL
BAYAN VIP ÜST B: 437,50 TL

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