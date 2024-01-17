Sivasspor’dan kombinelere yüzde 50 indirim yapıldı

Sivasspor’da yönetim kurulunun aldığı kararla kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı. İndirimli kombineler bugün itibariyle satışa sunuldu.Abone ol
Sivasspor yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda kombine ücretlerinde indirime gidildi. Sezon başında belirlenen fiyat üzerinden kombinelerde yüzde 50 indirim yapıldı.
Yeni kombine fiyatları şu şekilde;
VIP ALT A-B-F-G: 1.310 TL
MARATON ALT C-D-E: 872,50 TL
MARATON ÜST C-D-E: 872,50 TL
MARATON ALT A-B-F-G: 655 TL
MARATON ÜST A-B-F-G: 655 TL
GÜNEY ALT: 437,50 TL
GÜNEY ÜST: 437,50 TL
BAYAN VIP ÜST B: 437,50 TL