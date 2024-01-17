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YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: "Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması: "Algılar gerçeği yansıtmıyor, 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor"

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansının (AA) "Seçim 2024 Özel" yayınında, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız. Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" dedi.

YSK Başkanı Yener "Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor" ifadelerini kullandı.

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