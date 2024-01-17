Canan Karatay'ı dolandıran şüpheli yakalandı

10 yıl önce Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran zanlının da aralarında olduğu dolandırıcılık şüphelileri Şanlıurfa'daki operasyonda yakalandı.

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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013'de Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

47 şüpheli gözaltında

Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Karatay'ı 10 yıl önce dolandırmıştı

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

Karatay paraları banka bırakmıştı

Kasım 2013'te Urfa ve Adana'da telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapan polis teknik takip sonucu şebekenin İstanbul'da bir kişiyi dolandırdığını tespit etmişti Bunun üzerine takip edilmeye başlanan şüphelilerin parayı alması için gönderdikleri kurye belirlenmişti. Kuryeyi takip eden polis Fenerbahçe Kalamış Parkı'na gelmiş, yapılan operasyonda şüpheliler Ahmet Ö. (33) ile Mehmet K. (23) yakalanmıştı. Şüphelilerin üzerinden 50 bin dolar ve 10 bin lira para ele geçirilmişti.

"Adeta hipnotize oldum"

Canan Karatay ise dolandırıldığını kendisini arayan gerçek polislerden öğrenmişti. Karatay "Adeta hipnotize olmuştum. Ne derlerse yapıyordum. Devletle gizli bir operasyon yaptığım için heyecanlandım. Dolandırıldığım hiç aklıma gelmedi" demişti.