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Afyon'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

Afyon'da sisli hava hayatı olumsuz etkiledi

Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar’da görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken, olumsuz hava koşulları en çok sürücüler etkiledi.

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Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kent merkezi ile birlikte çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sisli hava en çok sürücüleri olumsuz etkiledi. Sisten dolayı bir çok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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