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CHP lideri Özgür Özel'den emekli zammı tepkisi

CHP lideri Özgür Özel'den emekli zammı tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli zammına tepki gösterdi. Özel, "Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterdi. Özel, şunları belirtti:

"Tayyip Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan'ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır."

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