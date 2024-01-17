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212 maden sahası ihale edilecek

212 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 212 adet maden sahası ihale edilecek.

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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 212 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.

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