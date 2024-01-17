Emeklilere ek yüzde 5 zam şoku! Tepki paylaşımları sosyal medyada rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldığını açıklaması hayal kırıklığına neden oldu. Sosyal medyada saatler içerisinde 355 bin tweet atılarak hükümete tepki gösterildi.

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Emekli maaşlarına ciddi iyileştirme bekleyen emeklilerin umudu hüsranla sonuçlandı. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." dedi.

Emeklilerin, çalışanların enflasyon karşısın ezilmesine rağmen ek zam oranının istenen seviyede olmaması hayal kırıklığına neden oldu.

Memurlar, memur emeklisine ve asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı ancak SSK ve Bağ-Kur'luya daha düşük oranda artışa gidildi. En düşük emekli aylığının 10 bin lira olarak belirlenmesi bir başka eleşiri konusu oldu.

TÜİK'in tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre yıllık enflasyon yüzde 64,8 iken resmi gıda enflasyonunun ise yüzde 72 olduğu noktada yüzde 5'lik ek zam ile birlikte emeklilere yapılan yüzde 42'lik zam sonrası "hükümet, emekliyi yüksek enflasyonlu hayat pahalılığına terk etti" yorumları yapıldı.

355 bin tweet atıldı

Zam oranının belli olmasının ardından emekliler için sosyal medyada hükümete büyük tepki oluştu. Hesapgünü31Mart" etiketi X platformunda TT listesinde ilk sırayı aldı. 12 saatte yaklaşık 355 bin tweet paylaşıldı.

Yanlış yönetimin faturasının emeklilere çıkarıldığını söyleyen kullanıcılar, emeklilerin enflasyon karşısında ezdirildiğini verilen zammın vicdansızlık olduğunu belirttiler.

Kullanıcılar, aylık bağlanma oranlarının düzeltilmesini, intibak yasasının çıkarılmasını ve seyyanen artışın yapılması çağrısını yineledi.

Yorumlarda "Enflasyon %42 ise köprülere niye %76 zam yaptınız? Enflasyon %76 ise emekli maaşına niye %42 zam yaptınız? Hesap kitap uzmanı olmaya gerek yok çok büyük adaletsizlik var" denildi.