Tam nikahı kıyılıyordu, sınır dışı edildi!

Avusturya'da yaşayan 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ile nişanlısı olan 40 yaşındaki Gundula'nın 13 Ocak'ta gerçekleşecek nikahları, iltica başvurusu reddedilen Hamza'nın Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından gözaltına alınmasıyla beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Hamza'nın ülkede kaçak olarak bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınması, çiftin şaşkınlığına neden oldu. Hamza'nın avukatı, müvekkilinin asker kaçağı olduğunu ve Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı.

Abone ol

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletinde yer alan Vösendorf kasabasında iltica başvurusu kabul edilmeyen 27 yaşındaki Türk vatandaşı Hamza ve 40 yaşındaki Alman nişanlısı Gundula’nın 13 Ocak'taki nikahı Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından basılarak yarıda kesildi.

Gözyaşlarını tutamadı

Henüz nikahları kıyılmayan çift, karşılarında Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi'nden 12 yetkiliyi görünce şok oldu. Yetkililer, Hamza’yı nikah masasındayken gözaltına alarak sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri başlatırken, Gundula ise olanlar karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Hamza’nın nikahın ardından gözaltına alınmasını isteyen konuklar, olumsuz yanıt aldı. Gundula’nın duruma tepki göstererek evlenmeye hakkı olduğunu belirtmesi üzerine ise bir yetkili, "Doğru, ama bugün değil. Gözaltı şimdi gerçekleşecek” cevabını verdi.

Askeri kaçağı çıktı

Yetkililer, Hamza’nın Avusturya’yı 10 gün önce terk etmesi gerektiğini ve bu nedenle Avusturya’da kaçak olarak bulunduğu için suç işlediğini belirtti. Hamza’nın avukatı Gregor Klammer, nikah masasında gözaltına alınan müvekkilinin Türkiye’ye gönderileceğini ve asker kaçağı olduğunu belirtti.