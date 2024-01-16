2 ay önce ataması yapılmış! Duran otomobile çarptı sonrası çok feci...
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Muhammet Emin Karakuş (29) yönetimindeki motosiklet, Diyarbakır Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Karakuş, caddeye savrularak seyir halindeki kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü Karakuş'un 2 ay önce atamasının yapıldığı İl Sağlık Müdürlüğünde, ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.