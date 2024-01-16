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Aydın’da sağanak yağış yol kapattı

Aydın’da sağanak yağış yol kapattı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte karayolu sular altında kalırken, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Aydın’da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış İncirliova ilçe merkezi Aydın-İzmir karayolunu sular altında bıraktı. Karayolunu kaplayan yağmur suları araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken, araç sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Bir aracın su içinde kaldığı bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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