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Müstakil evde çıkan yangın korkuttu: 1 kişi dumandan etkilendi

Müstakil evde çıkan yangın korkuttu: 1 kişi dumandan etkilendi

Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın sonucu 1 kişi dumandan etkilendi.

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Yangın, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi 3049. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Olay sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar meydana geldi. Hasan Fazla’ya ait iki katlı evin alt katında çıkan yangının klimanın dış ünitesinin motor bölümünden çıktığı ileri sürüldü. Yangında dumandan etkilenen Güner Fazla (79) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Fazla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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